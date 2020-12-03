İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı yeni yıla yeni saçlarıyla girmeye hazırlanıyor.
03 Aralık 2020 Perşembe
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı'nın bakım günü...
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı yeni yıla yeni saçlarıyla girmeye hazırlanıyor.
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