Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Gürsoy, Elif Dürüst ve Aytek Şavkan soluğu Bebek caddelerinde aldı.
03 Aralık 2020 Perşembe
MELİS GÜRSOY
MELİS GÜRSOY
MELİS GÜRSOY
MELİS GÜRSOY
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
AYTEK ŞAVKAN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Caddelerde keyifli gün...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Gürsoy, Elif Dürüst ve Aytek Şavkan soluğu Bebek caddelerinde aldı.
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