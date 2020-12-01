İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
01 Aralık 2020 Salı
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN, YASEMİN GÜÇKAN
Sabah yürüyüşü...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
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