Antalya'da, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen Golf Turnuvası'nda, golf sporuna gönül vermiş 120 sporcu sahalarda yerini aldı.
30 Kasım 2020 Pazartesi
NİHAT ÖZDEMİR
BEYHAN GOLDMAN BENARDETE
ERDEM KIRAMER
ERDEM KIRAMER, MEHMET ZİYLAN
KIVANÇ OKTAY
MEHMET ZİYLAN
MEHMET ZİYLAN
NİHAT ÖZDEMİR, SALİH FAZLIOĞLU
SANİYE-SALİH FAZLIOĞLU
Golf tutkunları Antalya'da...
Antalya'da, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen Golf Turnuvası'nda, golf sporuna gönül vermiş 120 sporcu sahalarda yerini aldı.
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