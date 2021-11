Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 29. kez düzenlenen yarışma bu sene de genç yetenekleri güçlü Türk moda dünyasına tanıttı. Sunuculuğunu Tanem Sivar’ın üstlendiği ve yarışmanın ilk yıl birincisi olan Bahar Korçan’ın da anıldığı ve adına özel bir ödül verildiği gecede, Can Encin’de ‘Bahar Korçan Özel Ödülü’ aldı. Finale kalan 10 genç tasarımcının koleksiyonunu sunduğu görkemli defile sonrasında, sektörün önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerinden oluşan jüri üyeleri üç kazanan ismi belirledi. Yarışmada ‘Hackin The Socialism’ isimli koleksiyonuyla Asena Saban birinciliği elde ederken, ‘Vinegar valentines’ koleksiyonu ile Yiğit Kemal Aydemir ikinci ve ‘Revival’ isimli koleksiyon ile Sahra Zeybekoğlu üçüncü oldu. Cem Altan’ın başkanlığını yaptığı yarışmanın jürisinde Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Özgür Masur ve Özlem Kaya’nın yanı sıra, moda Tasarımcıları Mehtap Elaidi, Gül Ağış, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, İstanbul Moda Akademisi Kreatif Direktörü Raf Stesmans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Kemal Can, Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı İrem Arıkan Ekşi, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Biret Tavman, Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu ile İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, Network Moda Tasarımcısı Elif Cığızoğlu, Mavi Tasarım Direktörü Güney Oktar, LC Waikiki Yaratıcı Strateji Süreç Yöneticisi Yeşim Bağrışen yer aldı.

Onur AYDIN