Bodrum eylülde güzel...

Düğün töreni için Bodrum'da bulunan Raif Dinçkök, Selim Tezman ve Burak-Melis Hatipoğlu çifti, düğünün ardından soluğu denizde aldılar. Eğlenceli gecenin ardından sabahın erken saatlerinde sahile inen Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. İş insanı Selim Tezman ise kızıyla birlikte botla tur attı. Burak-Melis Hatipoğlu çiftide iskelede romantik anlar geçirdiler. Birbirlerine sarılan çift daha sonra birlikte atlayarak denize girdiler.

Onur AYDIN