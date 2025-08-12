Bodrum'da ünlü misafirlerini ağırladılar

Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Berna Uyanoğlu, 2015 yılında İstanbul’da evlendiği ünlü İngiliz film yapımcısı eşi Patrick Meehan ile Bodrum’da yatlarında objektiflere yansıdı. Evlendikten sonra Londra’da yaşamaya başlayan çiftin yanında misafir olarak Versace’nin veliahtı Francesca Versace eşi Cristhoper Leoni ve yakın arkadaşları Avustralyalı medya patronu ve milyarder James Packer’ın 6 yıllık sevgilisi Kylie Lim vardı. Versace markasının kurucusu Gianni Versace’nin kardeşi Santo Versace’nin kızı Francesca Versace ve Berna Uyanoğlu eşleriyle Ege koylarının keyfini birlikte çıkardı. Yatın üst katında bir süre vakit geçiren yakın dostlar daha sonra aşağıya inerek eğlenceli ve keyifli anlar yaşadılar.

Onur AYDIN