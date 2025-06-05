Dubai'den Bodrum'a tatile geldi

Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. Kısa süre önce eşi ile birlikte Dubai'ye yerleşen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Önceki gün Eşi Kaan Demirağ ile birlikte Türkbükü'ndeki bir beachte objektiflere yansıdı. Şenzlokta uzun süre güneşlendikten sonra eşi ile birlikte deniz keyfi yapan sosyetik güzel elleri ile iskeye tutunarak barfiks çekti. Deniz keyfi sonrası şenzloguna uzanan iki çocuk annesi Alkoçlar'ın sportif ve fit görüntüsü dikkat çekti.

Onur AYDIN