Bodrum tatilcileri...

Genç iş insanı Selim Akın ve Dilara Akın çifti Bodrum Loft’ta objektiflerimize yansıdı. Gün boyu iskelede vakit geçiren çift bol bol güneşlenip denize girdi. Başarılı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil yaz tatili için geldiği Bodrum Maçakızı’ndaydı. Otelin iskelesinden uzun zamandır birlikte olduğu yabancı sevgilisiyle görüntülenen ikili arkadaşlarıyla vakit geçirip bol bol sohbet etti. İkilinin denize girmemesi dikkatlerden kaçmadı. İkili gün boyu iskelede masada oturup yemeklerin ve ikramların keyfini çıkardı. İş insanı Serdar Bilgili lüks teknesi ile Türkbükü'nden geçerek koyları turaladı.

Hakan YAĞCI