Tatil

Bodrum tatilcileri caddelerde...

Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.

Giriş: 07 Ağustos 2024 Çarşamba
Bodrum tatilcileri caddelerde...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Erhan Kamışlı ve eşi Emine Kamışlı Bodrum Türkbükü’nde objektifimize yakalandı. Bodrum Türkbükü sahilinde akşam yürüyüşü yapan Kamışlı çifti daha sonra iskeleye yanaşan botlarına binerek yatlarına geçti. Yakın arkadaş olan Bilgün Dereli ve Yasemin Aloğlu birlikte çıktıkları yaz tatilinde... Bodrum Türkbükü’nde objektifimize yansıyan iki dost bir süre sahilde yürüyüş yaptıktan sonra yemek için rezervasyon yaptırdıkları Garos’a geçerek keyifli bir akşam geçirdiler. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Feryal Gülman Bodrum’da bir marinada dolaştı. Bir süre marina içerisinde mağazaları gezen Feryal Hanım daha sonra akşam yemeği için plan yaptığını ve arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Bir haftadır bodrum Türkbükü'nde demirli teknesinde tatil yapan Beyza Uyanoğlu yakın arkadaşı Banu Aksoy ile Yalıkavak Marina da yemeğe giderken objektiflerimize takıldı.

Hakan YAĞCI

Bilgün Dereli Emine-Erhan Kamışlı

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