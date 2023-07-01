Aşıkların romantik İtalya tatili

Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte İtalya'ya gitti. Birlikte aşk dolu bir tatil geçiren çift gün boyu sahilde denize girip birlikte güneşlendi. Romantik anlar geçiren Sabancı ve Erçel çifti birbirlerini öpmeye doyamadılar. Denizden çıktıktan sonra sevgilisiyle sohbet eden Hakan Sabancı, Erçel'e sarılarak şezlongda uzandı. Çift aşklarını birlikte çıktıkları Paris seyahatinin dönüşünde havaalanında objektiflere yakalandıktan sonra duyurmuş ve el ele görüntülenmişlerdi.