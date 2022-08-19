Tatil

Hakko'dan dürbünlü önlem...

İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz ile görüntülenmekten kaçamadı.. Dürbunlü önlem alsa da HT Kulüp objektiflerine yakalandı.

19 Ağustos 2022 Cuma
Hakko'dan dürbünlü önlem...

İş İnsanı Allan Hakko ve sevgilisi oyuncu Merve Oflaz'ın yaz tatili tüm hızıyla sürüyor. Tekneleri ile tatilin tadını çıkaran ikili, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Sevgililere tatilde bu kez Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko da eşlik etti. Merve Oflaz bir ara deniz bisikletine binerken sevgilsi Allan Hakko teknenin arka kısmında sevgilisini bekledi. Gazetecilerin kendilerini görüntülediğinden şüphelenen Hakko, teknenin ön kısmındaki pencereden dürbün ile etrafı kontrol ederken babası Jeff Hakko'da bot ile etrafı kontrol etti. Daha sonra tekneye dönen Merve Oflaz, sevgilisini öpücüklere boğdu. Aşıkların romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

Hakan YAĞCI

Merve Oflaz allan hakko dürbün cennet koyu

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