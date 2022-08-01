Tatil

Cennet Koyu'nda romantizm...

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile birlikte çıktığı Bodrum'daki romantik tatiline devam ediyor.

01 Ağustos 2022 Pazartesi
Cennet Koyu'nda romantizm...

Aşkları hız kesmeden devam eden iş insanı İzzet Antebi ve oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay önceki gün Cennet Koyu’nda lüks botta objektiflere yansıdı. Aşıklar botta bir süre birlikte güneşlendiler. Daha sonra yerinden kalkan Türkay sevgilisi Antebi’nin baş ucuna geçerek Antebi'yi öpücüklere boğdu. Aşk dolu dakikaların ardından İzzet Antebi denize balıklama atladı. Antebi’nin denizden çıkmasından sonra bu kez güzel oyuncu kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Uzun süre yüzen güzel oyuncuyu denizden çıkarken sevgilisi İzzet Antebi öpücüklerle karşıladı. Romantik bir gün geçiren sevgililer daha sonra oradan ayrılarak gözden kayboldu. İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanarak Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Onur AYDIN

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