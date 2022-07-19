Tatil

Yunan Adaları'nda romantik tatil!

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.

19 Temmuz 2022 Salı
Yunan Adaları'nda romantik tatil!

Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Jeff Hakko’nun oğlu Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Merve Oflaz Yunan Adaları’nda tatil yapıyor. Mikonos'da birlikte keyifli vakit geçiren çift, aşk dolu pozlar vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin haklarında çıkan 'ayrılık' haberleriyle ilgili soru soru sorması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız" diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.

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