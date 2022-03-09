Kartalkaya tatilcileri...

Kartalkaya'da doğayla iç içe bir tatil geçiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve eşi Cem Baver Özalp kayak tatili için soluğu Kartalkaya'da aldı. Birlikte kayak yapan çift karın ve doğanın keyfini çıkarttı. Genç iş insanı Ali Gürsoy kızı Alisa Gürsoy'la Kartalkaya'daydı. Tatillerini eğlenceli hale getiren Gürsoylar sabahın erken saatlerinde birlikte kayak yaptı. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da kış tatiline çıkan diğer isim ise Ferruh ve Sibel Karakaşlı oldu. Karakaşlılar, uzun süre pistte kayak yaptı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Orakçıoğlu, kızı Sare ile birlikte Kartalkaya'da tatil yaptı.