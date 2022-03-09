Tatil

Kartalkaya tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Pelin Akın-Cem Baver Özalp, Ali ve Alisa Gürsoy ile Ferruh-Sibel Karakaşlı çifti Kartalkaya'da kayak yaptı.

09 Mart 2022 Çarşamba
Kartalkaya tatilcileri...

Kartalkaya'da doğayla iç içe bir tatil geçiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve eşi Cem Baver Özalp kayak tatili için soluğu Kartalkaya'da aldı. Birlikte kayak yapan çift karın ve doğanın keyfini çıkarttı. Genç iş insanı Ali Gürsoy kızı Alisa Gürsoy'la Kartalkaya'daydı. Tatillerini eğlenceli hale getiren Gürsoylar sabahın erken saatlerinde birlikte kayak yaptı. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da kış tatiline çıkan diğer isim ise Ferruh ve Sibel Karakaşlı oldu. Karakaşlılar, uzun süre pistte kayak yaptı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Orakçıoğlu, kızı Sare ile birlikte Kartalkaya'da tatil yaptı.

kartalkaya Pelin Akın-Cem Baver Özalp Ali-Alisa Gürsoy kayak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat tutkunlarına "Düğüm" sergisi!

Sanatçı Haydar Ekiner’in halat ve kadın temalı “Düğüm” adını verdiği resim sergisi Dünya Kadınlar Günü'nde sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Güncel Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.

Tatil Kartalkaya tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Pelin Akın-Cem Baver Özalp, Ali ve Alisa Gürsoy ile Ferruh-Sibel Karakaşlı çifti Kartalkaya'da kayak yaptı.
Güncel Eğlenceli gece!

Sosyetenin ünlü hanımlarından Derya Ayaydın, Eda Kosif ve Aslı Şen şarkıcı Özcan Deniz'in konseriyle eğlendi.
Magazin Hattı "Sanata Destek Sohbetleri”

“Ehli Hiref Kadınlardan Sanata Destek Sohbetleri” etkinliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlandı.
Davetler Kadınlara özel “Sanat Tarihinde Kadın” etkinliği!

Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Buket Şakarcan’ın anlatımıyla gerçekleşen “Sanat Tarihinde Kadın” seminerinde davetliler Kadınlar Günü'nü sanat dolu bir etkinlikle kutladı.
Haftanın Şıkları Gri detaylar

Eda Kosif

Güncel Boyner'den kadınlara mesaj!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara mesaj verdi.

Güncel "Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.

Güncel Kadınlar Günü'ne özel paylaşım!

Sosyetenin ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
Güncel Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyoruz.

Magazin Hattı Kadınlar “Kadının Gücü”nü konuştu!

YEKÜV Vakfı 30. kuruluş yıl dönümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel düzenlenen “Kadının Gücü” etkinliğiyle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.