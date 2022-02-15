Tatil

Hakkolar pistlerde...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, hayat arkadaşı Ronit Hakko ile birlikte Bolu Kartalkaya’daydı.

15 Şubat 2022 Salı
Hakkolar pistlerde...

Başarılı iş insanı Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da kayak tatiline çıktı. Güzel havayı fırsat bilen Cem Hakko eşi Ronit hanım ve yakın arkadaşı genç iş adamı Volkan Büyükhanlı ile birlikte tüm gün kayarak karın ve pistlerin tadını çıkarttı. İş insanı Cem Hakko ile Ronit Hakko'nun kayak takımları ise oldukça dikkat çekiciydi. Hakko çifti, kayak takımlarının üzerlerinde isim soyad ve Ronit hanımın kedisi Mr. Grey, fotoğraflarının olduğu ekipmanlarıyla objektiflere yansıdı.

Onur AYDIN

Cem Hakko Ronit Hakko Vakko Holding kartalkaya kayak

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