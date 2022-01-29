Tatil

Uludağ'da tatil eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.

29 Ocak 2022 Cumartesi
Uludağ'da tatil eğlencesi...

Cemiyet Hayatının seçkin simaları sömestr tatilini Gözde kayak merkezi Uludağda geçirdiler. Grand Yazıcı Otel'in sahipleri Ozan Bahar Şer çifti yoğun geçen sezonda zamanlarının büyük bir kısmını Uludağ'daki otellerinde geçiriyor. Ozan ile Bahar Şer çifti önceki gün kar motoru keyfi yaptı. Tatil için Uludağ'ı seçen Beyza Uyanoğlu ise kayak yaparken objektiflerimize yansıdı. Kaz Dağları tatili sonrası oğlu Murat Can ile buluşan Beyza Hanım güzel havanın tadını çıkardı. Enis-Nergis Pekuysal çifti de çocukları Nevzat ve Melisa ile birlikte kayak tatilinin tadını çıkardı. Ailece kayağa çıkan Pekuysal ailesi eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Abdullah ve Selin Burnaz çifti de sömestr tatili için Uludağ'ı seçen isimler arasındaydı. Kayak yapmayı tercih etmeyen çifti karda romantik bir yürüyüş yaparken görüntülendi.

Onur AYDIN

Abdullah-Selin Burnaz Beyza Uyanoğlu Enis-Nergis Pekuysal Uludağ

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