Uludağ tatilcileri...

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un kızı Nida Bulut Bozkurt, eşi Arda Bozkurt birlikte hafta sonu tatili için kış sporlarının gözde merkezlerinden Uludağ'ı tercih etti. Eşi Arda Bozkurt ile kayak sezonunu açan Nida Hanım, kayak yaparak stres attı. Sosyetenin ünlü çiftlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, Uludağ'da ailece tatile çıktı. Hava şartları nedeniyle günü kayak yapmadan geçiren ünlü çift gün boyu dinlenmeyi tercih etti. Her yıl mutlaka Uludağ'a gelen Alkoçlar, "Çocuklarımın kayak yapması beni çok mutlu ediyor gözlerim doluyor adeta burda büyüdüm hayatım kayakla geçti o yüzden çok mutlu oluyorum" dedi. Ozan-Bahar Şer çifti ise sahibi oldukları Grand Yazıcı Otel'de tatillerine devam ediyor. İşlerini de aynı anda yürüten Şer çifti, boş zamanlarında kayak yapmayı da ihmal etmiyor.

Onur AYDIN