Gelenek yine bozulmadı!

Cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi 2022'yi de Uludağ'da karşıladı. Kayak tatilinin vazgeçilmez merkezleri arasında yer alan Uludağ'da yeni yılı karşılayan cemiyet hayatının seçkin simaları güzel havayı değerlendirerek gün boyu kayak keyfi keyfi yaptılar. Gülşah ve Ender Alkoçlar çiftine kızları Aslışah Alkoçlar, damatları Kaan Demirağ eşlik etti. Aynı zamanda Alkoçlar'ın otellerinde konaklayan Volkan Büyükhanlı eşi Sanem Büyükhanlı ile birlikte yeni yılı Uludağ'da kutlayan isimler arasındaydı. Ozan-Bahar Şer çifti sahibi oldukları Grand Yazıcı otele günler öncesinden gelerek tatile başladı. Sabah ailece karın keyfini çıkaran İş adamı Nedim Keçeli ise eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman ile birlikte sahibi oldukları Kaya otelde yemek yedikten sonra ailece geri sayım yaparak yeni yıla girdi. 2022'nin ilk dakikalarını iyi dileklerle karşılayan ünlü isimler 2022'ye Uludağ'da merhaba demiş oldu.

Onur AYDIN