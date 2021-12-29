Tatil

Uludağ'da bir arada...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hamdi Akın ve Ozan-Bahar Şer çifti yeni yıl öncesi Uludağ'da bir araya gelerek eğlendi.

29 Aralık 2021 Çarşamba
Uludağ'da bir arada...

2022'ye girmemize günler kala tatilciler soluğu Uludağ'da aldı. Yılbaşından önce yağan kar yağışı Uludağ'da kış tatilcilerinin yüzünü güldürdü. Dinlenmek için Uludağ'da olan ve Uludağ'da yeni bir çalışma yapacağını belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 25 yıl önce sahibi olduğu dağdaki otelini bu yıl tekrar ele alarak değiştirip yeni konsept ile gelecek yıl hizmete sokacağını belirtti. Dostları iş insanı Ozan ve Bahar Şer çiftiyle de bir araya gelerek eğlenen grup dj performansı ile Uludağ'a unutulmaz bir gece yaşadı.

Uludağ kayak yenisene kutlama Akfen Holding

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