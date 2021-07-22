Anne-kız Alaçatı'da stres attı

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy, önceki gün kızı Zeynep ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Ailece İzmir'de tatil yapan Toplusoylar muhabirlerimizin sorularını yanıtladı. Herkesin bayramını kutlayan İpek Hanım, sağlıkla eski günlere dönmeyi diledi. Pandemide evde kızlarıyla bol bol etkinlik yaptığını söyleyen İpek Toplusoy, pandemi sürecini hobi edinerek geçirdiği ifade etti. Kısa yaz tatilleri yaptıklarını ve kızlarının Alaçatı'yı ayrı sevdiğini belirten Toplusoy, bayramı Alaçatı'da geçireceğini söyledi.

Ferit TUĞLUK