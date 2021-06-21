Teknede eğlenceli tatil

Cemiyet hayatının ünlü simaları tatil sezonunu Ege'de açtı. Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan Marmaris açıklarında teknede bir araya geldi. Yakın dostlarıyla Akvaryum Koyu’na açılan ve teknede sohbet edip eğlenceli anlar geçiren Ekşioğlu, bir süre güneşlendikten sonra kendini soğuk suya bıraktı. Aynı teknede güneşlenen Aylin Saruhan ise bir süre teknenin ön kısmında uzanarak dinlendi. Teknede Can Ekşioğlu, Derin Mermerci, Murat Aslan ve Erkut-Ayşe Soyak çifti de vardı. Grup birlikte eğlenceli bir gün geçirerek stres attı.

Hakan YAĞCI