Tatil

Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.

15 Mart 2021 Pazartesi
Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Cem Hakko tüm dünyanın yaşadığı pandemi dönemini Bolu’da ki dağ evinde geçirmeye devam ediyor. Ekstrem sporlara düşkünlüğü ile tanınan Hakko her fırsatta Kartalkaya zirveye çıkarak gününü kayak yaparak değerlendiriyor. Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Cem Bey sabahın erken saatlerinde kaymaya başlıyor ve günün büyük bir kısmını pistlerde değerlendirirken adeta görsel bir şov sergiliyor. Fırsat buldukça Bolu Kartalkaya'ya gelerek kayan Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök hafta sonu tatilini Kartalkaya’da geçiren isimler arasındaydı. İki gün Kartalkaya da kalan genç çifte bu tatillerinde Alize Hanımın kuzeni ve eşi de eşlik ettiler. Snowboard yapmayı seven ikili günün büyük bir kısmını pistte geçirdiler. Başar Kozanoğlu'nun snowboard’una Alize Hanımın ve kendi isminin baş harflerini yazdığı da dikkatlerden kaçmadı.

Ferit TUĞLUK

Cem Hakko Alize Dinçkök kartalkaya

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