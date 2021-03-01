Hakko'nun kayak keyfi

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya da iş adamı Cem Hakko ile birlikte kayak yapan Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Volkan Büyükhanlı bu hafta da Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile Kartalkaya da bir araya geldi. ''Cem bey bizim hocamız sayılır ondan öğrenecek çok şeyimiz'' var diyen Büyükhanlı bu hafta sonu da Türkiye Senkronize Kayak Milli Takım'ında yer alan Cem Hakko ile birlikte pistlere çıkarak Hakko'nun gösterdiği teknikleri uygulayıp günün büyük bir bölümünü kayak yaparak geçirdi.

Ferit TUĞLUK