Kartalkaya’da kayak keyfi

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu hafta sonunu Kartalkaya'da kayak yaparak geçirdi. Her fırsatta kaymanın kendileri için adeta bir terapi olduğunu dile getiren genç çift kayak sporunda da oldukça uyumlular. Geçtiğimiz hafta sonu Kartalkaya'da otelde konaklayan çift havanında güzel olmasıyla soluğu pistte aldılar. Snow board da oldukça iyi olan ikili gün boyu kayarak adeta birbirleriyle yarıştılar. İş insanı Alpsel Mercan eşi Sedef Mercan ile güneşli güzel bir hafta sonu tatilinde yakın dostlarıyla Drop Lounge da bir araya gelerek keyifli sohbetler ederken; gün içinde de bol bol yürüyüş yapmayı ihmal etmediler.

Hakan YAĞCI