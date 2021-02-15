Hakko pistlerde...

Geçtiğimiz hafta sonu Bolu’da ki dağ evinden kayak yapmak için Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort’ün pistlerine kaymaya gelen Cem beye yine kendisi kadar iyi kayan, ailesi ile birlikte hafta sonu için Kartalkaya'da konaklayan Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı eşlik etti. Öğlen saatlerinde piste çıkan ikili akşam saatlerine kadar güzel havanın tadını kayarak çıkartırken adeta kayak şov yaptılar. Türkiye senkronize kayak milli takımında da yer alan Cem Hakko piste her çıktıklarında volkan beye farklı teknikler gösterirken, Büyükhanlı ''Cem bey bizim hocamızdır bu konuda ondan öğrenecek çok şeyimiz var'' dedi. Günün sonunda kayak malzemelerini toplayıp aracına koyan Cem Hakko evine geri döndü.

Hakan YAĞCI