Kartalkaya’da tatil keyfi

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve genç iş adamı Başar Kozanoğlu hafta içi kısa bir tatil için Kartalkaya'ya geldiler. Pandemi sürecinde otellerin ve pistlerin belirli denetimler yapılarak açılmasıyla birlikte kış sporları severlerde fırsat buldukça kayak merkezlerine gelmeye başladı. Daha çok Kartalkaya kayak merkezini tercih eden Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu ''Bizler genelde hafta sonu yasaklarını evlerimizde geçiriyoruz, hafta içi kayak merkezleri biraz daha sakin olduğu için bizde hafta içi gelerek kaymayı tercih ediyoruz. Kaymak bize adeta terapi gibi geliyor'' diyen genç çifte bu tatilde Alize hanımın kuzeni Melis Çiftçi de eşlik etti. Alize hanım ve Başar bey board ile kaymayı tercih ederken Melis Hanım kayak yaparak karın keyfini çıkarttılar. Pandemi öncesinde de uzun zamandır göremediğimiz Zeynep Mutlu'ya ülkemizin gözde kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da rastladık. ''Pandemi sürecini tamamen yasaklara uyarak özellikle hafta sonlarını evde geçirdik, çok uzun zamandır hiç bir yere çıkmadık buraya da kızımla beraber hafta içi gelip en azından biraz nefes almak istedik, ben uzun zamandır kaymıyordum bu birkaç gün fırsat buldukça kayak yapmak istiyorum'' diyen Zeynep hanım kızı Nazlı ile birlikte bol bol kayak yaptı.

Hakan YAĞCI