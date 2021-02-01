Tatilde stres attılar

Ünlü isimlerin tercihi Sway Hotels, sömestrda da çocuğuyla kış tatili yapmak isteyen ailelerin uğrak yeri oldu. Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar. Gün boyu pistlerin tozunu attıran çocuklar stres atarak beyaz cennetin keyfini çıkardı. Zirvede karın keyfini dolu dizgin yaşayan ünlü isimler çocuklarıyla da eğlenceli anlar yaşadı. Tatil yapan ünlüler arasında Aslı-Berke Şen, Eda-Melis-Kaan-Lila Kosif, Rabia-Naz-Nil Kurşun, Bilge Kuru gibi isimler vardı.