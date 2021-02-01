Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri kayağın ve kışın keyfini Palandöken'de çıkardı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık hafta sonu da pistlerin açık olmasıyla soluğu Palandöken’de alan ünlüler bol bol kayak yaparak stres attılar. Misafirlerini sıkı bir şekilde uyguladığı pandemi tedbirleriyle güvenli bir ortamda ağırlayan Sway Hotels’de karın ve dağın keyfini çıkaran ünlü isimler arasında; Ayşe Boyner-Cem Telvi, Murat Boyner, Elif Boyner ve eşi Cihan Ayger çifti gibi isimler vardı. Ailece hafta sonu kayak yapan Boyner'ler uzun pistte kayak yaparak stres attılar.