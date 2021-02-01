Tatil

Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger çifti Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.

01 Şubat 2021 Pazartesi
Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri kayağın ve kışın keyfini Palandöken'de çıkardı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık hafta sonu da pistlerin açık olmasıyla soluğu Palandöken’de alan ünlüler bol bol kayak yaparak stres attılar. Misafirlerini sıkı bir şekilde uyguladığı pandemi tedbirleriyle güvenli bir ortamda ağırlayan Sway Hotels’de karın ve dağın keyfini çıkaran ünlü isimler arasında; Ayşe Boyner-Cem Telvi, Murat Boyner, Elif Boyner ve eşi Cihan Ayger çifti gibi isimler vardı. Ailece hafta sonu kayak yapan Boyner'ler uzun pistte kayak yaparak stres attılar.

Ayşe Boyner-Cem Telvi Elif Boyner-Cihan Ayger kayak palandöken

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bir haftadır karantinada...

Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.

Tatil Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger çifti Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Tatil Tatilde stres attılar

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.

Caddeler Beşiktaş'ta yürüyüş!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

Güncel Sağlıklı beslenme üzerine online sohbetler

Sağlıklı lezzet reçeteleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi döneminde online sohbetlerle çalışmalarına devam ediyor
Tatil Kartalkaya'da kayak keyfi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın ve eşi Burak yakın çocuklarıyla birlikte tatillerini Kartalkaya'da geçirdi.
Güncel Düğün öncesi küçük dokunuşlar...

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, düğün öncesi bakıma girdi

Haftanın Şıkları Kış stili...

Zeynep Üstünel
Güncel 'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu
Güncel Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu
Tatil Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.

Güncel Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.