"Kızım Aslışah evlilik kararı aldı"

Her yıl yeni yılı Uludağ'daki otellerinde geçiren Ender ve Gülşah Alkoçlar çifti bu yılda geleneği bozmadı. Uludağ'da görüntülenen Gülşah Alkoçlar kızı Aslışah Alkoçlar'ın evlilik kararı aldığını doğruladı. Genç yaşta evlendiği için akademik bir kariyer yapamadığını söyleyen Gülşah Alkoçlar "Kızım Aslışah'ın akademik kariyer yapmasını istedim ve yaptı. Bu yıl içinde kızım evlilik kararı aldı" dedi. Ayrıca Covid-19 sebebiyle Uludağ'da doluluk oranlarında azalmalar yaşadıklarını belirten ve sadece Uludağ'da sekiz odalı butik otellerini açan Alkoçlar, havaların iyi olması nedeniyle yağmayan kar için suni karla kayakseverlere hizmet vereceklerini belirtti.

Onur AYDIN