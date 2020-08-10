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Los Angelas'tan Göcek'e...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Bir süredir araları açık olduğu söylenen iş insanı Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer'in Los Angeles'ta başlayan tatilleri Göcek'te devam ediyor.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in 25 yıllık eşi Haluk Dinçer'den boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Bu dedikodulardan uzaklaşmak için Amerika'daki Southampton'da lüks bir villa kiralayan ikili, uzun süre orada tatil yaptı. Dinçer çiftinin yeni rotaları ise Göcek oldu. Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer Amerika tatillerinin ardından tatil rotalarını Ege'nin incisi Göcek'e çevirdiler. Ünlü çift evlilikleri hakkında çıkan iddialara nazire yaparcasına teknede verdikleri mutluluk pozlarını instagram hesaplarından paylaşarak aşk tazelediler.

Etiketler
Los Angelastan Göceke... Suzan Sabancı Dinçer Haluk Dinçer GÖCEK boşanma
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