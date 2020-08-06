Ailece tatil keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ozan ve Bahar Şer çifti ailece bayramı geçiriyor.
Ozan-Bahar Şer çifti çocukları ile birlikte bayramın birinci gününde sahibi oldukları Torba Yazıcı Beach Otelde tanıdıkları ile bayramlaştılar. Ardından tatillerine ailece devam eden Şerler birlikte olmanın yazın tadını çıkardılar.
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