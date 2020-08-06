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Ailece tatil keyfi...

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Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ozan ve Bahar Şer çifti ailece bayramı geçiriyor.

Ozan-Bahar Şer çifti çocukları ile birlikte bayramın birinci gününde sahibi oldukları Torba Yazıcı Beach Otelde tanıdıkları ile bayramlaştılar. Ardından tatillerine ailece devam eden Şerler birlikte olmanın yazın tadını çıkardılar.

Hakan YAĞCI

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Ailece tatil keyfi...
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