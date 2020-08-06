Yıldız futbolcu ailesiyle denizde

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile Bodrum'da görüntülendi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile Bodrum'da görüntülendi. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Taron'un, karnının iyice belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Önceki gün Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan Falcao ve 6 aylık hamile eşinin keyfi bir hayli yerindeydi.Çocuklarıyla denizde oyunlar oynayan ve şakalaşan Falcao, şezlongta onları izleyen eşini de yanına çağırdı. Dördüncü kez baba olmanın heyecanını yaşayan yıldız futbolcu, yanına gelen eşinin karnını önce sevdi, sonra da öptü.

Hakan YAĞCI