Yakın dostlardan eğlenceli pozlar

Bodrum'da yaza merhaba diyen Derin Mermerci yakın arkadaşlarıyla eğlenceli tatiline devam ediyor.

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ile yaptığı tatilinin ardından yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Aslı Ekşioğlu'yla birlikte Bodrum'da stres atan Mermerci, soluğu arkadaşıyla birlikte denizde aldı. Aslı Eşioğlu'yla beraber lüks botta Ege'nin soğuk sularında serinleyen Derin Mermerci daha sonra yakın arkadaşıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi. Dostuyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Mermerci eğlenceli karelerine "Bazı insanların özel olduğunu söylerler, peki sen Asluş... Sen benimsin" notunu düştü.