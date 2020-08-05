HT KULÜP
Arama

Yakın dostlardan eğlenceli pozlar

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Bodrum'da yaza merhaba diyen Derin Mermerci yakın arkadaşlarıyla eğlenceli tatiline devam ediyor.

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ile yaptığı tatilinin ardından yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Aslı Ekşioğlu'yla birlikte Bodrum'da stres atan Mermerci, soluğu arkadaşıyla birlikte denizde aldı. Aslı Eşioğlu'yla beraber lüks botta Ege'nin soğuk sularında serinleyen Derin Mermerci daha sonra yakın arkadaşıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi. Dostuyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Mermerci eğlenceli karelerine "Bazı insanların özel olduğunu söylerler, peki sen Asluş... Sen benimsin" notunu düştü.

Etiketler
derinmermerci aslıekşioğklu deniz ege arkadaş
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Göcek'te özel tanıtım... 04 Ağustos 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde turizm sohbeti... 13 Temmuz 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde partili eğlence... 07 Temmuz 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X