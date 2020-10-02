HT Life 190. bölüm...

Ece Saruhan’ın hazırlayıp sunduğu “Bloomberg HT Life”, cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Dot tiyatro’nun doğayla tiyatroyu buluşturduğu ‘Dotormanda’ projesinin tüm detayları ve Metin Uca’nın bir “coronaturca” öyküsü olan kitabı “tanrı vermiş pırasa, hiç yenir mi yarasa!?”yla ilgili sohbeti programda yer alacak. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinin finalini Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla adından söz ettiren genç oyuncu Ali Keçeli’yle yapıyor. Bloomberg HT 21.00