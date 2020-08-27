Bloomberg HT Magazin 323. bölüm

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde Bodrum'da düzenlenen sanat davetinden renkli anlar... Bloomberg HT'nin ana medya sponsoru olduğu World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bodrum'da gerçekleşti. Turnuvanın kazananları ve daha fazlası... Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un hayatına dair merak edilenler... Bodrum'da düzenlenen alışveriş festivalleri, kutlamalar ve konserlerin yer aldığı renkli haber turu ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla cumartesi akşamı saat 19.00'da Bloomberg HT'de...