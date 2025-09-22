Yalıda özel davet...

Akra Hotels, Boğaz’ın en zarif mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı’nda seçkin bir davete ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede Akra vizyonuyla hayata geçirilen ve Akra Hotels’in köklü hikayesinde yeni bir sayfa olan Akra Didim, davetlilere tanıtıldı. BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye, iş ve sanat dünyasından seçkin davetliler katıldı. Akra Hotels’in 50 yılı aşkın yolculuğunu ve markanın “insana, doğaya, tarihe ve sanata karşı sorumluluk” vizyonunun aktarıldığı gecede, Antalya’dan Fethiye’ye, Kemer’den Sorgun’a uzanan markanın yaşamın farklı alanlarına nasıl dokunduğu vurgulandı.