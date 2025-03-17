3. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu. Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın'ın kurucusu olduğu, marka danışmanlığını Esra Baykal'ın yaptığı Hayal Gücü Merkezi tarafından, yaratıcılığı ve hayal gücünü onurlandıran 3. Hayal Gücü Ödülleri, 15 Mart 2025 akşamı Sabancı Kültür Merkezi'nde görkemli bir ödül töreniyle gerçekleşti. Etkinlikte, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar fark yaratan yaratıcı fikirlerin ve hayallerin kutlandığı gece, ilham dolu anlara sahne oldu. 600 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar fark yaratan yaratıcı fikirlerin ve hayallerin kutlandığı törende, 8 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Hayal Gücü Ödülleri, yalnızca çocuklar ve gençler için değil, çocuklar ve gençlerle birlikte hayal kurmanın, üretmenin ve geleceği şekillendirmenin gücüne inanıyor. Ödül töreninin organizasyonunda, Hayal Gücü Merkezi'nin gençleri aktif bir rol üstlenerek bu büyük gecenin hayata geçmesine katkıda bulundu. Küçük yaşlardan itibaren hayal gücü kavramını öğreten ve hayalleri hedeflere dönüştürmek için eğitimler sunan Hayal Gücü Merkezi, bu yıl üçüncü kez ilham veren hayalleri ödüllendirdi.