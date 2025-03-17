Magazin Hattı

Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın'ın kurucusu olduğu, 3. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu.

Giriş: 17 Mart 2025 Pazartesi
Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

3. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu. Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın'ın kurucusu olduğu, marka danışmanlığını Esra Baykal'ın yaptığı Hayal Gücü Merkezi tarafından, yaratıcılığı ve hayal gücünü onurlandıran 3. Hayal Gücü Ödülleri, 15 Mart 2025 akşamı Sabancı Kültür Merkezi'nde görkemli bir ödül töreniyle gerçekleşti. Etkinlikte, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar fark yaratan yaratıcı fikirlerin ve hayallerin kutlandığı gece, ilham dolu anlara sahne oldu. 600 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar fark yaratan yaratıcı fikirlerin ve hayallerin kutlandığı törende, 8 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Hayal Gücü Ödülleri, yalnızca çocuklar ve gençler için değil, çocuklar ve gençlerle birlikte hayal kurmanın, üretmenin ve geleceği şekillendirmenin gücüne inanıyor. Ödül töreninin organizasyonunda, Hayal Gücü Merkezi'nin gençleri aktif bir rol üstlenerek bu büyük gecenin hayata geçmesine katkıda bulundu. Küçük yaşlardan itibaren hayal gücü kavramını öğreten ve hayalleri hedeflere dönüştürmek için eğitimler sunan Hayal Gücü Merkezi, bu yıl üçüncü kez ilham veren hayalleri ödüllendirdi.

Emre Alettin Keskin Hüseyin Sayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Raif Dinçkök, Edvina Sponza, Polat-Ekin Gülman çifti soluğu İstanbul'un hareketli semti Bebek'te aldılar.
Caddeler Boğaz havası aldılar

İş dünyasının tanınmış isimlerinden; Serdar Bilgili, Önder Öztarhan, Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu çifti Bebek'te hafta sonu Boğaz havası aldı.

Magazin Hattı Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın'ın kurucusu olduğu, 3. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu.
Jet Set Gisele Bünchen bebeğiyle yürüyüşe çıktı

Gisele Bünchen, geçen ay dünyaya getirdiği kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquin Valente'den ilk çocuğuyla yürüyüşteyken objektife yansıdı.
Güncel Gökyüzünde Dubai turu...

Ailesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve babası Ender Alkoçlar'la birlikte özel helikopterle gökyüzünde Dubui turu attılar.
Magazin Hattı Kansersiz Yaşam Derneği hayırseverleri bir araya getirdi

Kansersiz Yaşam Derneği’nin Ramazan’ın bereketini paylaşma ruhuyla düzenlediği iftar yemeği, iş ve cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimlerini bir araya getirdi.

Güncel Dinçer'e Faslı tasarımcı...

Haluk Dinçer, Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile keyifli bir aşk yaşıyor
Güncel Herdem Çare Derneği, çalışmalarına başladı

Aralarında Nusret Altınbaş, Dr. Ayşegül Altınbaş, Berrin Zorlu'nun yer aldığı üyeleriyle 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde kurulan Herdem Çare Derneği, çalışmalarına başladı
Güncel Sabancı'ya Boğaz'da kutlama...

Suzan Sabancı, 60. doğum gününü özel bir davetle kutladı. Boğaz'da gerçekleşen kutlamaya 400 önemli isim katıldı

Güncel Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Güncel Sabancı çifti boşanıyor

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı'nın, eşi Vuslat Doğan Sabancı’ı ile yollarını ayırdığı ve resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.
Güncel Özilhan Paris'te...

İşleri için Fransa'ya giden Yasemin Özilhan, Paris seyahatinden yeni kareler paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.