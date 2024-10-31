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Cumhuriyet’e ışık ve sanatla saygı duruşu...

Türkiye’nin sanat ve kültür sahnesine katkılarıyla dikkat çeken Bosphorus Art Society (B.A.S) Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlamlı bir imza attı.

Giriş: 31 Ekim 2024 Perşembe
Cumhuriyet’e ışık ve sanatla saygı duruşu...

Bosphorus Art Society (B.A.S), Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında unutulmaz bir etkinlikle kutladı. İş insanı ve sanatçı, Haldun Demirhisar'ın küratörlüğünü üstlendiği etkinlik, Cumhuriyet’in anlamını sanatla harmanlayarak Türk halkına özel bir deneyim sundu. Bu etkileyici performansın odak noktasında, Demirhisar’ın “Shine Shine Shine” adlı enstalasyonu yer aldı. Kuruçeşme’den kalkan bir teknede sergilenen ve Boğaz boyunca süzülen eser, 1,5 metre çapında dev bir disko topuyla Cumhuriyet’in ışıltısını Boğaz’ın sularına yansıttı. Kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılan disko topu, Türk bayrağının renklerini Boğaz’ın üzerine işledi. Bu özel ışık gösterisi, 28 farklı Boğaz mahallesine uğrayarak halkla buluştu ve Boğaz’ın tarihi semtlerine Cumhuriyet ışığının kalıcı etkisini bıraktı. “Shine Shine Shine” enstalasyonu, Cumhuriyet’in sonsuza dek sürecek ışığını simgelerken, Türkiye’nin sanatla ve kültürle güçlü bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca, sanat ve Cumhuriyet ruhunu yaşamak isteyen yüzlerce kişi Boğaz kıyılarında toplanarak gösteriyi ilgiyle izledi. Boğaz’ın incisi Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus otelinin sanat koleksiyonun da yer alacak bu eser, önümüzdeki günlerde ışıltısıyla Boğaz’ı aydınlatma devam edecek.

Bosphorus Art Society

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