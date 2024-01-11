Magazin Hattı

Koleksiyona özel sergi...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları “Animal Kingdom” koleksiyonunun özgün parçalarından oluşan sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 11 Ocak 2024 Perşembe
Koleksiyona özel sergi...

İlhamını doğadan, tarihten ve Anadolu'nun köklü kültüründen alan Atelier Terra Madre’nin her biri “Animal Kingdom” koleksiyonunun özgün parçalarından oluşan sergisi “Table of Nature” İstanbul, Tünel’deki Goba Art Design’da hem sanatseverler hem de koleksiyonerlerin izlemesi için sergilendi. Tasarımları, günümüzün hızlı dünyasında bize sofranın hızlı geçilmemesi gereken, değerli bir ritüel olduğunu hatırlatıyor. El emeği ve kadim zanaat kültürüyle harmanlanan bu eserler, sofrada paylaşımın ve bir arada olmanın değerini vurguluyor. Her bir parça, sadece bir yemek aracı değil, aynı zamanda bir anı ve deneyim sunan bir hatırata dönüşüyor.

Animal Kingdom

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