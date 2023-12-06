Yeni yıla şık parti

Cemiyet hayatı ve iş dünyasının tercih ettiği bir numaralı dergi Quality of Magazine’in Cahide Palazzo’da gerçekleştirdiği geleneksel yeni yıla merhaba davetinde heyecan tavan yaptı. Türkiye’de eğlenceye yeni bir boyut kazandıran ve alanında 1 numara olan Cahide Palazzo’daki yeni yıla merhaba partisi, yıldızlar geçidine sahne oldu. Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve ekibinin ev sahipliğinde organize edilen geceye iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Konukların görsel şölen yaşadığı gece, pasta kesimiyle devam etti. Salih Keçeci, konuklarını sahneye davet ederek pasta kesimiyle birlikte hem yeni yılı hem de Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.