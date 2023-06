Alışveriş tutkunları festivalde buluştu

Rafless Hotel İstanbul'da , Jade and Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı ev sahipliğinde gerçekleşen, All Exclusive Fashion Marketing and Shopping Gala gelenekselleşen HAWAII TROPICAL KONSEPTİ İLE alışveriş severleri bir araya getirdi. “Fashion Marketing and Shopping Gala“ ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler, 31 Mayıs’ta Raffles Hotel İstanbul’da bir araya geldi. Girişimciler yazın gelişini Hawaii Tropikal konsepti ve alışverişi gerçek bir keyfe dönüştüren atmosferi ile Raffles Hotel İstanbul’da Jade&Brands ev sahipliğinde ve Mai Collection ana sponsorluğunda gerçekleşen özel bir davete ev sahipliği yaptı. Davette birbirinden ünlü isimler ve birbirinden başarılı tasarımcı ve girişimciler bir araya geldi. Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen davet, cemiyet ve sanat dünyası tarafından yoğun ilgi gören davette; Özge Ulusoy, Aslı Hünel, Burcu Şendir, Damla Ersubaşı, Fatih Ürek, Tülin Kartoz, Dilek Azaphan, Hülya Urgan, Çiğdem Eşrefizade, Gülay Kuriş, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Nihan Akın, Beste Korkmaz, Sibel Vatandost, Türkan Şerbetçi, Gülay Kamaz, Özlem Yıldız, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Sarp Yaman, İvana Sert ve Cihan Şensözlü misafirlerle buluştu. Zorlu’daki alışveriş festivaline Louren’in mayo bikini modelleri damgasını vurdu. Festivalde ünlü isimler modacı Beste Korkmaz ve Nihan Akın beğendikleri modelleri üzerlerinde gösterdi.