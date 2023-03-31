Şık Tanıtım!

Dilara Ekşioğlu ve arkadaşı Selin Sinatro ortaklığı ile Ocak ayında kurulan online platform “Selfcorner” şık bir davetle tanıtımı gerçekleştirildi. 10 Karaköy İstanbul Hotel’de düzenlenen etkinliğe cemiyet ve iş dünyasından seçkin simalarda Emine Kamışlı ve Dilek Türker gibi çok sayıda isim katıldı. Platformda satış yapan markalar kendi ürünlerini sergiledi. Konuklara ürünleri hakkında bilgi verdi. “Selfcorner”, video içeriklerinin bulunduğu vlog kısmı ve birde e-ticaret kısmının yer aldığı iki ana bölümden oluşuyor. Video içerik kısmında 4 ana influencer yer alırken, haftalık videolarla ebeveynlerin bilgilendirilmesi de çalışılıyor.