İstanbul'da güzellik saati!

20 yılı așkın deneyime sahip Spa By Luxury kurucusu Berrak Akkoç ev sahipliğinde, Valmont x Spa By Luxury daveti Pera Palace Hotel’de gerçekleşti. Pera Palace’ın eşşiz büyülü ortamında, Spa By Luxury’nin ev sahipliğinde birbirinden lezzetli ikramlarla, Valmont’un özel güzellik sırlarının paylaşıldığı davet gerçekleşti. Tarihi ve ikonik bir mekanda gerçekleşen güzellik saatine Şebnem Özinal, Ayla Öztürk, Günsel Ülkü, Tülin Kartoz, Arzu Kunt, Kadriye Olgar gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

