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Türkiye’ye Değer Katan Markalar ödüllendirildi!

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar İstanbul’da yapılan ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi.

Giriş: 01 Şubat 2023 Çarşamba
Türkiye’ye Değer Katan Markalar ödüllendirildi!

Türkiye’nin ufkunu genişleten, başarı hikayeleriyle sektörlerine ve topluma örnek oluşturan önemli marka ve isimlerin ödüllendirildiği tören Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla yapıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “4. Değer Zirvesi ülkemiz için çok önemli. Türkiye değerli markalara sahip. İstanbul’umuz başlı başına bir değer ve marka. Bu zirveye üçüncü kez katılıyorum. Zirvede Türkiye’mize çok büyük katkıda bulunan ve yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan birçok arkadaşımızla beraber olduk ve ödüllerini takdim ettik. Bugün de burada Türkiye’ye değer katan pek çok marka var. İyi ki varsınız, Türkiyemize değer katan her birinize çok teşekkür ediyorum.” Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Türkiye’yi en çok ihracat yapan ülkelerden biri yapma vizyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu mücadelede ancak mevcut değerlerimize değer katarak ulaşabiliriz. Büyük hedeflerimiz için ihracatımızdaki yüksek teknolojili, tasarımlı ve markalı ürünlerin payını artırmak durumundayız. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu biliyoruz. Bir yandan mevcut değerlerimizi korurken diğer taraftan da yenilerini geliştirmenin arayışı içindeyiz. Sektörel bazda katma değeri artırmak için birliklerimizle beraber iş birliği ve koordinasyonu yüksek seviyede tutuyoruz” diye konuştu.

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