Göz kamaştıran mücevherler...

Her geçen gün büyüyüp gelişen mücevher dünyasında kökleri Azerbaycan’a dayanan ve Türkiye’mizden çıkan bir markanın temsilcisi Najiba Abbasova Soy’un genç yaşta geleneksel kültürleri harmanlayarak zenginleştirdiği Najiba markası adı altında dünyada ilk defa Najiba tarafından üretilen “limkited Edition” parfümlü küpelerin Türkiye Lansmanı Sunset’te gerçekleşti. Yepyeni bir vizyonun ifadesi olan parfümlü küpelerin modern çizgilerini tamamlayan özel parfüm şişesi, tasarım estetiğinin kusursuzluğu içinde büyük beğeni topladı. Najiba Abbasova Soy’un Sunset Grill &Bar’da gerçekleşen davetinde tüm misafirdlerini kapıda karşılayan Najiba Abbasova’nın konukları arasında Prof. Dr. Hilal Mocan, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Prof. Dr. Arzu Kunt, Jülide Berkman, Ebru Sanver, Zafer Kozanoğlu, gibi akademik, iş sanat ve cemiyet hayatından pek çok seçkin isim bir araya geldi.