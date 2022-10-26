Magazin Hattı

'Song of the Rose' koleksiyonuna defile...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Mert Aslan'ın 'Song of the Rose' koleksiyonunun defilesinde buluştu.

Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba
'Song of the Rose' koleksiyonuna defile...

Türkiye’nin kadın modasında öncü markası adL, yeni adL Night Zoom x Mert Aslan Sonbahar Kış 22 – 23 koleksiyonunu Çırağan Sarayı’nda özel bir defileyle tanıttı. Ünlü stil danışmanı Mert Aslan’ın hazırladığı yeni adL Night Zoom x Mert Aslan Sonbahar Kış 22–23 koleksiyonu “Song of the Rose”un bu özel daveti Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşti. adL Night Zoom x Mert Aslan Sonbahar Kış 22 – 23 “Song of the Rose” koleksiyonunda, adL’nin renkli ve feminen kadını, Mert Aslan’ın zamansız şıklığıyla buluşuyor. adL Night Zoom x Mert Aslan: Song of the Rose koleksiyonu aynı ismi gibi asaletin ve güzelliğin daimi temsilcisi olan gülün romantik ve iddialı cazibesini ortaya koyuyor. Defileyi izlemeye sanat dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından Edvina Sponza da gelmişti.

Song of the Rose Mert Aslan

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