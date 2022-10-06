Kozmetik mücevherle birleşti...

Dünyaca ünlü kozmetik bir kozmetik markası, başarılı ve ses getiren iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Mücevher sanatını ve güzelliği bir araya getiren bu proje kapsamında, markanın ikonik dört ürünü ve Bee Goddess’ın aşkı, bereketi, kadınlığı ve gücü temsil eden özel tasarımlı tanit bilekliğinden oluşan sınırlı sayıda seti Zorlu Center Bee Goddess İstanbul mağazasında özel bir davetle tanıtılıldı. Aralarında Burcu Şendir, Eda Za-manpur, Sema Basa, Deniz Özpınar, Zeynep Mansur, Deniz Bulutsuz gibi isimlerin de bulunduğu konuklar, davete eşlik eden Mak-yaj Artisti Berk Ersan’ın Masterclass’ıyla birlikte eşsiz bir deneyim yaşadı.