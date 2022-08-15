Magazin Hattı

Lüks projelere tanıtım...

Lüks gayrimenkul danışmanı Merve Gümüşyazıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davette özel projeler tanıtıldı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi
Lüks projelere tanıtım...

Miami’nin en prestijli ve en özel projelerine imza atan Related Group’un Senior Vise President’i Nicholas Perez ve yine Miami’nin başarılı lüks gayrimenkul danışmanı Merve Gümüşyazıcı’nın ev sahipliğinde Miami’deki 3 muhteşem projenin tanıtım toplantısı Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti. Davete; Hülya Uyar, Mergül İhtiyaroğlu, Serap Sarı, Elif Yazıcı Girgin, Berat Aşıcıoğlu, Esra Erandan, Oya Anlar Onat, Şehvar Nefesoğlu, Yıldız Öz Samaha ve Aylin Hoşzeban gibi iş ve sanat hayatının birçok tanınmış ismi katıldı.

Miami Related Group

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