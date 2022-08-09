Magazin Hattı

Tatilciler kermeste buluştu!

ND Shopping Events’in ortakları Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider’in Bodrum'da geleneksel hale getirdikleri Kermes ile bu yıl 11. etkinliklerini gerçekleştirdiler.

09 Ağustos 2022 Salı
Tatilciler kermeste buluştu!

Tatilcilerin gözde eğlence merkezi Bodrum Göltürkbükü’nde geçtiğimiz gün denize sıfır muhteşem bir kermes etkinliği gerçekleşti. ND Shopping Events’in ortakları Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider’in geleneksel hale getirdikleri Kermes ile bu yıl 11. etkinliklerini gerçekleştirdiler. Birbirinden ünlü 30’a yakın ulusal ve yerel tasarımcının katıldığı kermeste elde edilen gelirin bir kısmı Kas Hastalıkları Derneği ve Başka Bir Hayat Mümkün Derneği’ne (Sahipsiz hayvanlar için) ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. ND Shopping Events’in ortaklarından Deniz Ayaz Özer’in açılış konuşmasında; Amaçlarının yeni ve yetenekli tasarımcıları tanıtmak, etkileşim sağlamak, sosyal yardım derneklerine destek olmak ve gelen ziyaretçilere keyifli bir gün yaşatmak olduğunu dile getirerek herkese teşekkür ederek ilk alışverişi oğlu için güzel bir hediye alarak başlarken, kermese Ayfer Toprak ve Ayşegül Ünal gibi tanınmış isimler de katıldılar.

ND Shopping Events Deniz Ayaz Özer

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